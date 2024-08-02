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سيول جازان تشكل دوامة مائية تدخل في باطن الأرض .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيول جازان اليوم الجمعة وهي تشكل دوامة مائية تدخل في باطن الأرض .

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني تمكنت من إخراج شخص جرفه السيل بوادي مسله بمساندة الفرق التطوعية .

والجدير بالذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني حذّرت من المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه بعد هطول الأمطار.

 

MO Nasa

MO Nasa

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