شكرا لمتابعة خبر عن سيول جازان تشكل دوامة مائية تدخل في باطن الأرض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيول جازان اليوم الجمعة وهي تشكل دوامة مائية تدخل في باطن الأرض .

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني تمكنت من إخراج شخص جرفه السيل بوادي مسله بمساندة الفرق التطوعية .

والجدير بالذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني حذّرت من المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه بعد هطول الأمطار.