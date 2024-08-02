شكرا لمتابعة خبر عن الطرق: انتهاء صيانة طريق الرقب – العيثمة يسهم برفع كفاءة وجودة الطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن انتهاء أعمال الصيانة والسلامة على طريق الرقب/ العيثمة بمنطقة حائل وذلك بطول 19.60 كم بما يسهم برفع كفاءة وجودة الطريق وتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.

وشملت الأعمال رفع منسوب الطريق وتنفيذ 42 عبارة صندوقية لتصريف مياه السيول، كما تم تنفيذ عدد من وسائل السلامة وذلك بتركيب 226 لوحة تحذيرية وإرشادية، وتركيب أكثر من 3 آلاف لعيون القطط، وعمل دهانات بطول 21260 مترًا طوليًّا.

مما يذكر أن الهيئة العامة للطرق تسعى لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق وذلك بالوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالمياً في 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.