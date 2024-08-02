شكرا لقرائتكم خبر عن الإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مناطق بمكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، إنذارًا أحمر اللون من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة. تشمل مناطق: الجموم والعاصمة المقدسة والشعيبة والليث. كما أطلق المركز الإنذار البرتقالي بأمطار متوسطة على منطقة القنفذة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
يصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.
ويستمر الإنذار – بمشيئة الله – حتى 11 مساء.
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #العاصمة_المقدسة— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 2, 2024
للتفاصيل https://t.co/iFgkTGEm9g #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/K1NmER8Vum
يصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.
ويستمر الإنذار – بمشيئة الله – حتى 11 مساء.