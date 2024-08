شكرا لقرائتكم خبر عن الإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مناطق بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، إنذارًا أحمر اللون من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة. تشمل مناطق: الجموم والعاصمة المقدسة والشعيبة والليث. كما أطلق المركز الإنذار البرتقالي بأمطار متوسطة على منطقة القنفذة.

يصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.

ويستمر الإنذار – بمشيئة الله – حتى 11 مساء.

