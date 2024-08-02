شكرا لمتابعة خبر عن غرق مواطنة وإصابة زوجها أثناء إجازتهما الصيفية في تركيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحولت رحلة مواطن في تركيا إلى كابوس بعد أن غرقت زوجته أثناء السباحة في إحدى شواطئ مدينة غيرسون التركية، فيما يتلقى الزوج عيضة الصيعري، العناية الطبية اللازمة بعد تعرضه لإصابات جراء الحادثة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المواطن عيضة الصيعري، وزوجته رشا الصيعري تعرضا لحادثة الغرق، حين كانا يسبحان في شاطئ مدينة غيرسون الواقعة شمال شرق تركيا على ساحل البحر الأسود، ولم تتمكن الفرق الإنقاذية من إنقاذها الزوجة التي غرقت نتيجة عدم خبرتها في التعامل مع أمواج البحر

‎وفي سياق متصل قال عيضة الصيعري والد المتوفاة: “إن رشا تواصلت مع أسرتها قبل ساعة من وفاتها، وتضمن حديثها التعبير عن سعادتها بالسفر، إذ كانت توثق التفاصيل كافة، حتى اللحظة التي جرى الاتصال فيها من الزوج الذي أكد للأسرة غرق رشا أثناء ممارستها للسباحة.

‎ وأضاف: “رشا رحمها الله، طيبة وحنونة وأشعر بحزن شديد على فراقها هي أكبر بناتي”. وأكد في الوقت ذاته على صعوبة مشاعر الفقد. وقال: “الإنسان لا يعرف مصيره، سبحان الله. ذهبت للسياحة وهي تظن أنها ستعود.

‎فيما أضاف كشف سالم الصيعري، أحد أقارب الأسرة، بأن الزوج عيضة يعمل معلماً في مدينة عرعر شمال السعودية، مشيراً إلى أن الزوجين استمر زواجهما مدة 5 سنوات، دون وجود أطفال، كما أنهما يقطنان المدينة ذاتها – عرعر- ، فيما تستكمل إجراءات الوفاة وإقامة العزاء في مدينة شرورة.