أمانة جدة تعلن عن فتح باب التسجيل لاختيار رئيس ونائب رئيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة محافظة جدة عن فتح باب التسجيل لاختيار رئيس ونائب رئيس لطوائف 12 مهنة خلال 7 أيام اعتباراً من 01/02/1446ه عبر التقديم الإلكتروني من خلال بوابة الأمانة

وشملت القائمة طائفة مهنة الجواهرجية رئيس نائب رئيس طائفة مهنة الصاغة طائفة مهنة الخياطين رئيس نائب رئيس طائفة مهنة محلات المفاتيح طائفة مهنة الفرانين رئيس نائب رئيس طائفة مهنة السبحية طائفة رئيس نائب رئيس طائفة مهنة قصور الأفراح مهنة الحلوانية ومحلات الحلويات طائفة مهنة عربات الطعام (فود ترك) طائفة مهنة ورش الحدادة (نائب رئيس فقط)

ومن جهته أوضح مدير عام خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد عمر السلمي أن شروط التقدم لقائمة الناخبين تشمل التالي:

أن يكون سعودياً وممارس لنشاط الفرد مطابقا لمجال أعمال المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام.

أن لا يزيد عمر المرشح عن 65 عاماً ولا يقل عن 30 عاماً .

أن يكون المرشح مشهودا له بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك (يرفق صحيفة سوابق جنائية صادرة من شرطة محافظة جدة) أن يكون المرشح ملما بالقراءة والكتابة (أرفاق صورة للمؤهل العلمي).

أن يكون خالياً من العيوب الصحية التي تعيق عمله (يرفق تقرير طبي بأنه لائق صحياً) وأكد السلمي أنه لن تقبل أية طلبات أخرى للترشيح بعد التاريخ المحدد.