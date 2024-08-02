شكرا لقرائتكم خبر عن توفير خريطة تفاعلية لتوضيح أماكن الخدمات بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات متنوعة في المسجد الحرام وفق أحدث التقنيات والأساليب الحديثة، للتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم وعباداتهم. الخريطة التفاعلية وتتيح الخريطة التفاعلية للإرشاد المكاني التعرف على مواقع الخدمات في المسجد الحرام وذلك بعدة لغات في عدد من المواقع التي تشمل مكاتب الإرشاد ونقاط تعبئة ماء زمزم ومكاتب المفقودات ورعاية التائهين, بالإضافة إلى مواقع المراكز الصحية.