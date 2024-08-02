جدة.. فتح التسجيل لاختيار رؤساء طوائف 12 مهنة لمدة 7 أيام

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة عن فتح باب التسجيل لاختيار رئيس ونائب رئيس لطوائف 12 مهنة خلال 7 أيام اعتباراً من 01/02/1446ه عبر التقديم الإلكتروني من خلال بوابة الأمانة.



وشملت القائمة طوائف؛ ​​​​​الجواهرجية والصاغة والخياطين ومهنة محلات المفاتيح والفرانين والسبحية ومهنة قصور الأفراح والحلوانية ومحلات الحلويات وعربات الطعام (فود ترك) وورش الحدادة (نائب رئيس فقط).

شروط التقدم

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد عمر السلمي، أن شروط التقدم لقائمة الناخبين تشمل التالي:

أن يكون سعودياً وممارس لنشاط الفرد مطابقا لمجال أعمال المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام.

أن لا يزيد عمر المرشح عن 65 عاماً ولا يقل عن 30 عاماً.

أن يكون المرشح مشهودا له بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك (يرفق صحيفة سوابق جنائية صادرة من شرطة محافظة جدة) أن يكون المرشح ملما بالقراءة والكتابة (أرفاق صورة للمؤهل العلمي).

أن يكون خالياً من العيوب الصحية التي تعيق عمله (يرفق تقرير طبي بأنه لائق صحياً).