شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مهرجانات بالجوف تنعش الحركة الاقتصادية والسياحية والان نبدء بالتفاصيل

أنشطة ترفيهية

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة الجوف مؤخراً حراكاً اقتصادياً وسياحياً، وذلك من خلال إقامة 3 مهرجانات في المنطقة، حيث أتاحت خيارات ترفيهية متنوعة للعائلات والشباب من مختلف محافظات المنطقة.واستقطب مهرجان خيرات الجوف الثالث بسكاكا، الذي اختتمت فعالياته أمس، قرابة 70 ألف زائر خلال 4 أيام، مسجلاً مبيعات تجاوزت التوقعات للمزارعين المشاركين، كما تضمن مجموعة من فعاليات للأطفال، وبرامج ترفيهية، إضافة لأركان التوعية والخدمات الصحية.ونال مهرجان صيف وكيف 2 الترفيهي، والذي أقيم بدومة الجندل استحسان الزوار من خلال وجود العديد من الأنشطة والفعاليات الممتعة، وخيارات الترفيه العائلية، كما أسهم في دعم أصحاب الفود ترك من رواد الأعمال، والأسر المنتجة لتحقيق التنمية المستدامة، كما شهد إقامة العديد من الألعاب التي تعزز المهارات الذهنية.ويستثمر مهرجان الفاكهة الثالث في محافظة طبرجل الذي انطلقت فعالياته أول أمس الإنتاج الوفير للفاكهة بالمنطقة، والذي يبلغ 170 ألف طن سنوياً، من خلال 32 جناحاً لعرض المنتجات الزراعية، تحتوي على أنواع الفاكهة من إنتاج المنطقة، كما يتضمن المهرجان على أنشطة ترفيهية مثل مسرح الفعاليات، وجناح الفنون التشكيلية.