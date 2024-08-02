شكرا لقرائتكم خبر عن الحد من الانبعاثات والروائح الكريهة.. اشتراطات مرافق إعادة تدوير النفايات والان نبدء بالتفاصيل

إعادة تدوير النفايات

الدمام - شريف احمد - طرح المركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“، لائحة الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق إسترداد المواد وإنشائها وتشغيلها، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف توفير الدعم والإرشاد الفني للعديد من أصحاب المصلحة من منتجي ومقدمي خدمات ومستثمري قطاع ﺇدارة النفايات.واشترطت اللائحة في مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها الحد الانبعاثات إلى التربة والمياه، والحد من الانبعاثات إلى الهواء مثل الغبار والجسيمات الدقيقة والهباء الجوي، والروائح الكريهة، والتحكم في الضوضاء والاهتزاز، اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من الآفات.ونصت اللائحة على الالتزام بتوفير خدمات ومرافق منها الإمداد المائي، والطاقة وإضاءة الشوارع، والصرف الصحي ووسائل الاتصالات والتكنولوجيا، وأنظمة الأمن والسلامة لضمان سلامة العمال حيث يتم إنشاء مركز للطوارئ بما في ذلك: الحوادث، والإسعافات الأولية، والحرائق، والمخاطر الكيميائية، والحوادث الأمنية، والكوارث الطبيعية، والأزمات.وتركز مرافق استرداد المواد النظيفة - بشكل خاص - على النفايات القابلة لإعادة التدوير، لكنها غير مجهزة للتعامل مع كميات كبيرة من النفايات العضوية والملوثات الأخرى.وأوضحت أن المواد القابلة لإعادة التدوير الأكثر شيوعاً من مصادرها المختلفة مثل القوارير البلاستيكية والزجاجية والعلب والحاويات البلاستيكية، والجرائد والورق المقوى الخاص بالتغليف، من المناطق السكنية، أو المناطق التجارية ومناطق المأكولات والمشروبات، أو المكاتب والصناعات والمجالات المؤسسية.وتتضمن أنواع فصل النفايات عدة طرق منها الغرابيل الاسطوانية أو القرصية، أو الاهتزازية، أو الفصل بالهواء، أو بتقنية القذف، والفصل المغناطيسي، أو بالأشعة السينية أو بتكنولوجيا الاستشعار، أو بالمعالجة الميكانيكية، أو آلات تقطيع النفايات.وأوضحت أن معدات السلامة التي يجب توافرها تتمثل في معدات حماية العينين، مثل: نظارات السلامة، أو النظارات الواقية، أو القناع، وقفازات من المواد المناسبة؛ والأحذية الواقية، وخوذات السلامة في حالة العمل أسفل عوارض بمكونات مرتفعة، وتوفير الحماية/ التغطية المناسبة للبشرة.وتتضمن المعدات أيضًا أقنعة الوجه؛ لمنع استنشاق الجسيمات في الأجواء المُتربة، وحيثما يعمل الأفراد داخل المنشأة، أو في مكان وجود المركبات، سترات عالية الوضوح، أو ما شابه ذلك، ونظام اتصالات أو إنذار داخلي، وجهاز، مثل الهاتف أو لاسلكي محمول باليد، قادر على طلب المساعدة في حالات الطوارئ من أقسام الإطفاء المحلية، أو سيارات الإسعاف، أو فِرق الاستجابة في حالات الطوارئ، لا سيما طفايات الحريق الثابتة والمحمولة.