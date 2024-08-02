شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى خفيفة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.



كذلك تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة ونجران.