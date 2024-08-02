شكرا لقرائتكم خبر فرق الجوالة بهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تضبطُ مركبة و شخصين مخالفين في منطقة حرة الحرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت فرق الجوالة بهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ، مركبة و شخصين من مخالفي دخول المناطق الممنوع دخولها بدون تصريح في نطاق منطقة حرة الحرة ، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي تم ضبطها شملت دخول مركبة بدون تصريح في الفياض والروضات البرية في المحمية .

وأشارت إلى أن قيمة المخالفات تتراوح ما بين 500 ريال ،و 2000 ريال.

ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة،مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، والمساهمة في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.

ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.