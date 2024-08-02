شكرا لقرائتكم لقطات مذهلة لسحابة استوائية جنوب جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد ولقطات مذهلة لسحابة استوائية جنوب منطقة جازان، مساء اليوم الخميس، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- لا تزال التوقعات تشير الى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كذلك تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة ونجران.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر). كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.