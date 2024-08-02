شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يبحث التطورات في غزة والمنطقة مع نظيره الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

تطورات الأحداث في المنطقة

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية خفض حدة التصعيد، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في السودان.