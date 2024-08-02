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فيصل بن فرحان يبحث التطورات في غزة والمنطقة مع نظيره الأمريكي

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الرياض - محمد الوسيري - تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

تطورات الأحداث في المنطقة

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية خفض حدة التصعيد، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في السودان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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