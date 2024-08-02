شكرا لقرائتكم فتح باب تسجيل المطايا في مهرجان ولي العهد للهجن.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الاتِّحاد السُّعودي للهجن، فتح باب تسجيل المطايا المرتقب مشاركتها في مهرجان ولي العهد للهجن، اعتبارًا من غدٍ وحتى الثامن من أغسطس الجاري، إذ تنطلق النُّسخة السَّادسة من المهرجان في العاشر من أغسطس وحتَّى العاشر من سبتمبر الجاري، وذلك على ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف.

مهرجان ولي العهد للهجن

ويتضمَّن موقع التَّسجيل المخصَّص للمشاركة في المهرجان، نموذجَ تعبئة المعلومات الشَّخصيَّة والمعلومات البنكيَّة، ونموذجًا لمعلومات الهجن، والأشواط الَّتي يرغب مالك الهجن المشاركة بها.

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وحدَّد الاتِّحاد السُّعودي للهجن 45 شرطًا للتَّسجيل والمشاركة في مهرجان ولي العهد، إذ يبلغ عدد الأشواط فيه 610 شوطًا.

وأوضح الاتِّحاد، أن شروط المشاركة في المهرجان تتكون من ثلاثة أقسام: شروط التَّسجيل وتحوي 11 شرطًا، وشروط المشاركة 24 شرطًا، والشُّروط العامَّة 10 شروط، مؤكداً أنَّ التَّسجيل متاحٌ للجميع، حسب الأنظمة والشُّروط الخاصَّة مع إقفال التَّسجيل لكل شوط قبل بداية انطلاقه بـ 48 ساعةً؛ بهدف عمل الإجراءات اللَّازمة لكلِّ شوط، داعياً الرَّاغبين في المشاركة، إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات المهرجان، مع أهميَّة الاطِّلاع على جميع الشُّروط في موقع التَّسجيل الإلكتروني.