شكرا لقرائتكم ضبط عمالة مخالفة حوّلت مزرعة إلى مصنع للأغذية في الدلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت بلدية محافظة الدلم عمالة غير نظامية حوّلت مزرعة إلى معمل لتخزين وتصنيع الأغذية وتوزيعها على المنشآت التجارية.

وأوضحت بلدية الدلم، في بيان لها، أنه تم مصادرة أكثر من (600) كيلو من المواد الغذائية مجهولة المصدر، إضافة إلى عدد من الأجهزة المستخدمة.

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أهمية تطبيق الاشتراطات

وتتابع بلدية الدلم أعمال المنشآت التجارية مع متابعة تطبيق الاشتراطات في أعمال العمالة وذلك لضمان أن تكون وفق أعلى معايير الجودة، معلومة المصدر، وللحد من الممارسات غير النظامية، التي تسهم في الإضرار بالمستهلكين بمخالفة الأنظمة والقوانين، وستواصل البلدية الحملات الرقابية التي تهدف إلى التأكد من تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية، والكشف عن السلوكيات والممارسات الخاطئة من قبل العمالة، وتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، وكذلك الحد من العمالة المخالفة، والتأكد من نظامية مهن العمالة.