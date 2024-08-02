اخبار السعوديه

ضبط عمالة مخالفة حوّلت مزرعة إلى مصنع للأغذية في الدلم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم ضبط عمالة مخالفة حوّلت مزرعة إلى مصنع للأغذية في الدلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت بلدية محافظة الدلم عمالة غير نظامية حوّلت مزرعة إلى معمل لتخزين وتصنيع الأغذية وتوزيعها على المنشآت التجارية.

وأوضحت بلدية الدلم، في بيان لها، أنه تم مصادرة أكثر من (600) كيلو من المواد الغذائية مجهولة المصدر، إضافة إلى عدد من الأجهزة المستخدمة.

قد يهمّك أيضاً

الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم

أهمية تطبيق الاشتراطات

وتتابع بلدية الدلم أعمال المنشآت التجارية مع متابعة تطبيق الاشتراطات في أعمال العمالة وذلك لضمان أن تكون وفق أعلى معايير الجودة، معلومة المصدر، وللحد من الممارسات غير النظامية، التي تسهم في الإضرار بالمستهلكين بمخالفة الأنظمة والقوانين، وستواصل البلدية الحملات الرقابية التي تهدف إلى التأكد من تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية، والكشف عن السلوكيات والممارسات الخاطئة من قبل العمالة، وتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، وكذلك الحد من العمالة المخالفة، والتأكد من نظامية مهن العمالة.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

Advertisements

قد تقرأ أيضا