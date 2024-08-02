شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح مقدار الحد الأدنى والأعلى للدعم للأسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، مقدار الحد الأدنى والأعلى للدعم للأسرة في حالة استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.

جاء ذلك في رد من حساب متابعات الخليج 365، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مقدار الدعم الأدنى والأعلى للأسرة.

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حساب متابعات الخليج 365 والدعم الأسري

وأجاب حساب متابعات الخليج 365، بقوله: “تختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها على ألا يتجاوز إجمالي دخلها أكثر من 20 ألف ريال، ويمكنك التحقق من مبلغ الدعم المستحق من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa ولتفاصيل أكثر يمكنك الرجوع إلى حسابك في البوابة الإلكترونية للبرنامج”.

حالات توقف صرف حساب متابعات الخليج 365

هذا ويتساءل بعض المواطنين عن الأسباب التي يتوقف فيها صرف الدعم من برنامج حساب متابعات الخليج 365 حيث إن هناك بعض الأشخاص الذي توقف عنهم الدعم وذلك لعدة أسباب مثل عدم تحديث البيانات أو إدخال بعض البيانات الشخصية الخاطئة وغيرها من الأمور التي أعلن عنها حساب متابعات الخليج 365 ولم يتم الالتزام بها.

متى تستحق الدفعة الجديدة دعم حساب متابعات الخليج 365 ؟

يتم تحديد الموعد الذي يتم فيه إيداع الدعم في حساب البنكي الخاص بالمستفيدين، حيث إنه خصص موعد أول عشرة أيام في الشهر يتم صرف الرواتب المستحقة في حسابات المستفيدين.

متى يتم خصم دعم حساب متابعات الخليج 365 ؟

خصم دعم حساب متابعات الخليج 365 تتزايد حوله الكثير من التساؤلات، حيث يحرص حساب متابعات الخليج 365 على ضمان حصول المستفيدين على الدعم المستحق لهم بدقة، وذلك من خلال مراجعة بياناتهم بشكل دوري قبل كل موعد صرف، لذلك، ينصح بتحديث المستفيدين لبياناتهم بشكل منتظم، لتجنب أي تأخير في استلام الدعم أو التعرض لأي عقوبات، علاوة على ذلك يتم فحص البيانات من قبل المختصين، وعند وجود أي تغييرات.

وتتم مراجعة الحالة مرة أخرى وتعديل قيمة الدعم المستحق بناءً على ذلك، ويعتمد حساب الدعم على عدة عوامل، أهمها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري والتركيب العمري للتابعين.

ويمكن الاستعلام عن مبلغ الدعم المقرر لكل مستفيد مؤهل من خلال عدة طرق من بينها ما يلي:

موقع حساب متابعات الخليج 365 الإلكتروني:

الدخول إلى موقع حساب متابعات الخليج 365 الإلكتروني: هنا تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك. الضغط على “استعلام”. إدخال رقم الهوية الوطنية الضغط على “بحث” سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

تطبيق حساب متابعات الخليج 365 على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب متابعات الخليج 365 من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك الضغط على “استعلام” إدخال رقم الهوية الوطنية الضغط على “بحث” سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

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