شكرا لقرائتكم هل يلزم جوال خاص والتسجيل بأبشر للاستفادة من خدمات حماية الأجور؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أهمية توفر رقم جوال خاص والتسجيل في منصة أبشر للاستفادة من خدمات حماية الأجور.

نظام حماية الأجور

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه: “السلام عليكم.. لدي مشكلة في التحويل للعاملة، هل السبب من حسابي أم يلزم أن يكون لها حساب خاص؟”.

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أهمية التسجيل بأبشر

وأجابت منصة مساند، بقولها: “يعد توفر رقم جوال خاص بالعامل ومسجل في منصة أبشر متطلبًا أساسيًّا للاستفادة من خدمات حماية الأجور”.

كذلك قالت منصة مساند: إن تكلفة نقل الخدمات يتم تحديدها من قبل صاحب العمل الحالي الراغب بنقل خدمات العامل المكفول، ويوجد حد أعلى للتكلفة بناء على الجنسية والمهنة يتم تحديدها بناء على متوسط تكاليف الاستقدام.

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في “أبشر”، في حال عدم وجود حساب في “أبشر” يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.