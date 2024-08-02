شكرا لقرائتكم انطلاق مهرجان السرعة الصيفي ضمن فعاليات موسم جدة 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت مساء أمس، فعاليات مهرجان السرعة الصيفي على حلبة كورنيش جدة، وسط أجواء حماسية ومثيرة وترفيهية، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة 2024.

انطلاق مهرجان السرعة الصيفي

ويضم مهرجان السرعة الصيفي الذي يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري، سباق السيارات الذي يتم التحكم فيه عن بُعد ضمن بطولة السعودية لسيارات الدريفت اللاسلكية تحت إشراف الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل المختلفة وعروض الدراجات النارية المليئة بالإثارة والحماس، إلى جانب عروض السيارات الكلاسيكية والمعدلة.

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تجربة الإثارة والتشويق والحماس

ويمكن للحضور تجربة الإثارة والتشويق والحماس من خلال إمكانية حجز تجربة جولة السيارات السريعة؛ التي يقودها سائقون محترفون على حلبة كورنيش جدة، التي تبلغ مساحتها 6.175 كيلومترات وتعد أسرع وأطول حلبة شوارع على روزنامة الفورمولا 1 الحالية، وتتضمن العديد من المنعطفات عالية السرعة بإجمالي 27 منعطفاً منها 16 على اليسار، و11 على اليمين.



