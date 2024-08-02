شكرا لقرائتكم خبر عن ثبات الأسعار للروبيان وانخفاض 30% لسمك الصويفي بثاني أيام الموسم والان نبدء بالتفاصيل

تضاعف كميات الروبيان باليوم الثاني

وفرة سمك الصويفي

سحب الشركات يرفع الأسعار

رضا الفردان

الدمام - شريف احمد - لا تزال أسعار الروبيان مرتفعة رغم مرور اليوم الثاني من بدء الموسم وتضاعف الكميات لأكثر من مرتين، وذلك لعدم تغطية الطلب الموجود، فالحاجة للروبيان والطلب كبير ورغبة المشترين مضاعفة في بدء الموسم، وصاحب ارتفاع أسعار الروبيان انخفاض في أسعار سمك الصويفي بنسبة 30% وارتفاع أسعار باقي الأسماك.وقال بائع الأسماك في جزيرة الأسماك بالقطيف علي محمد المحروس، تضاعفت كميات الروبيان في اليوم الثاني من بدء الموسم في حراج القطيف "فترة الفجر"، فأصبحت من 150 ثلاجة في اليوم الأول إلى أكثر500 ثلاجة تقريبًا، وهذا أكثره من صيد المراكب الصغيرة الطرادات، ولكن رغم تضاعف الكميات إلا أن أسعار الروبيان بقيت ثابتة لم تتغير، وذلك لوجود التنافس الكبير على سحب الكميات المتواجدة في السوق بشكل كبير.وبين المحروس أن مقاسات الروبيان في السوق اختلفت في اليوم الثاني، مما يحدد ذلك الحجم القيمة والسعر للروبيان، فنجد بلغ سعر ثلاجة الروبيان الصغير بوزن " 2 من " " 32 كيلو " بسعر 500 ريال، والروبيان الأكبر بسعر 700 ريال للثلاجة، وسعر الكبير الجامبو 1000 ريال وهو منتقاه الحبة ، وما يميز هذا الموسم وجود الروبيان الكبير من اليوم الأول.وأشار المحروس، أن ما يلفت الانتباه في بداية موسم الروبيان هذا 2024 هو كثرة وجود سمك الصويفي المطلوب والمرغوب، وقد تضاعفت كمياته في اليوم الثاني مما أسهم ذلك بخفض أسعار هذا الصنف من السمك، فقبل أيام كان سعر الكيلو منه 65 ريال، أما في 2 أغسطس وهو اليوم الثاني من تدشين موسم الروبيان بلغ سعره 40 ريال مما يعني نزول السعر بنسبة 30% عما كان عليه قبل بدء الموسم، هذا لأن سمك الصويفي يصاحب الروبيان ولذلك تواجد بكميات كبيرة. علمًا أن الأسماك المتبقية ارتفعت أسعارها عما كانت عليه نتيجة لأن مراكب الصيد توجهت إلى صيد الروبيان وبدلت رخص صيدها فلا يسمح لها بصيد السمك إلا السمك المصاحب للروبيان وهو بكمية قليلة لكل مركب تقريبا ثلاجتين مع الروبيان.وأوضح عضو جمعية الصيادين والصياد بفرضة القطيف رضا الفردان: "تراوحت الأسعار للروبيان في اليوم الثاني بين 500 ريال و 1000 ريال للكبير، وهذا مرتفع السعر علما أن الشركات بدأت تدخل في شراء الروبيان وإن سحب الشركات وقلة العرض يرفع الأسعار للروبيان وهذا طبيعي، مشيرا قد جاءت بعض المراكب الكبيرة " اللنشات " التي توجهت لفرضة الميناء وجاءت محملة بكمية 20 ثلاجة أي ما يعادل 40 طنا من الروبيان أي بين 600 و 700 كيلو للمركب، وهذا يعتبر أفضل من موسم العام الماضي بكثير مقارنة بالأيام الأولى".وأكد الفردان: "بعد قدوم اللنشات بعد 4 أيام من بدء الموسم سيكثر كميات الروبيان وتنخفض الأسعار حتما ، حيث ستتضاعف الكميات مرات ومرات، علما أنه متوقع أن ترتفع أسعار الأسماك كما هو الحال في كل عام لأنه يقل الصيد وواردات الأسماك في الأسواق لأن المراكب توجهت لصيد الروبيان، ونجد من توجه لصيد الروبيان هذا العام بلغ 50% تقريبًا من المراكب، والباقي من المراكب نسبة 25% متوقفة و 25% تعمل على صيد الأسماك، لذلك قلت الأسماك في الأسواق بعد تخلي ما يقارب 75% من المراكب عن صيد الأسماك.