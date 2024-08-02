شكرا لمتابعة خبر عن سحب كثيفة تغطي سماء الحرم المكي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غطت سحب كثيفة سماء الحرم المكي، اليوم الجمعة، حسبما أظهر مقطع فيديو قصير نشرته قناة الاخبارية عبر حسابها الرسمى بمنصة أكس.

وأظهر مقطع الفيديو أيضا وجود سحب ركامية على سماء مكة المكرمة إيذانا بهطول زخات أمطار.

ونبه المركز الوطني للأرصاد عن استمرار هطول أمطار غزيرة حتى الساعة 11 مساء في مكة المكرمة، كما توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.