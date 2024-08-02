شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أول رحلة عابرة للقارات للخطوط الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الترابط الجوي

الدمام - شريف احمد - استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أمس أول رحلة مباشرة عابرة للقارات قادمة من روما تابعة للخطوط الجوية الإيطالية "إيتا"؛ وذلك بهدف توسيع نطاق انتشارها في السوق السعودي.وكان في استقبال الرحلة على متن طائرة إيرباص إيه 321 نيو، عن طريق رشّها بالماء, كمراسم معتادة في مثل هذه المناسبات؛ نائب القنصل العام لإيطاليا في جدة إيريني بونجورنو، ونائب رئيس تطوير الطيران في برنامج الربط الجوي راشد الشمري، ونائب الرئيس للعمليات بمطارات جدة جلين ويلسون، ومدير عام الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بمطارات جدة أميرة أفندي، ونائب رئيس المبيعات الدولية في "خطوط إيتا" بييرفرانشيسكوكارينو، والمدير الإقليمي لآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في "خطوط إيتا" بنديتو منكاروني.وأوضح الرئيس التنفيذي لمطارات جدّة مازن جوهر، أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي وهو يشهد استقبال الرحلة التي اطلقت بين روما وجدّة، تعلب دوراً في تعزيز الترابط الجوي بين البلدين الصديقين؛ ما يزيد من التبادلات التجارية والثقافية بينهما.وأكدت الرئيسة التجارية لشركة الخطوط الجوية الإيطالية - إيتا والرئيسة التنفيذية لشركة فولاري، إميليانا ليموساني؛ على أن إطلاق أوّل رحلة مباشرة بين روما وجدّة، يعزز حضور "إيتا" في المملكة التي تشهد نمواً سريعاً في صناعة الطيران؛ مشيرة إلى أنه سيتمّ تسيير الرحلة الجوية الجديدة على متن طائرة إيه321 نيو، بحيث تسهم في توسيع شبكة الشركة متوسطة المدى.ونوهت نائبة القنصل الإيطالي في جدّة إيرين بونجورنو؛ بعمق العلاقات التاريخية التي تربط ايطاليا بالمملكة، وتعد المبادرة من خلال إطلاق الرحلة المباشرة الجديدة ذهاباً وإياباً بين روما وجدّة؛ عن الصداقة بين البلدين، مما تفتح الكثير من الفرص لتروّج السياحة بينهما.