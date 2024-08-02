شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار غزيرة على محافظة الطوال في جازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، وثق هطول أمطار غزيرة على محافظة الطوال في جازان.

وأظهر الفيديو سقوط مياه الأمطار بغزارة لتغرق الشوارع، ووصلت إلى أكتاف بعض الأشخاص الذين حاولوا العبور وسط المياه.

ونبه المركز الوطني للأرصاد عن استمرار هطول أمطار غزيرة حتى الساعة 11 مساء في مكة المكرمة، كما توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.