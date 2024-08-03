السعودية | ضبطُ مخالفين في محمية حرة الحرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضبطت فرق الجوالة بهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، مركبة وشخصين من مخالفي دخول الخليج 365 الممنوع دخولها بدون تصريح في نطاق منطقة حرة الحرة، وأحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات المضبوطة شملت دخول مركبة بدون تصريح في الفياض والروضات البرية في المحمية، مشيرة إلى أن قيمة المخالفات تتراوح ما بين 500 ريال و2000 ريال.

ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة؛ مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية والمساهمة في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.

ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

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