السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة ومصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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