السعودية | «المنافسة» تحذر من رفع الأسعار عبر الاتفاق مع المنشآت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حذرت الهيئة العامة للمنافسة المنشآت التجارية من ارتكاب مخالفة رفع الأسعار على المستهلك عبر الاتفاق مع منشأة أخرى أو أكثر، مؤكدةً على أن ذلك يعتبر ممارسة تجارية محظورة ومخالفة للنظام.

وبيّنت الهيئة أن هذه الممارسة لها آثار سلبية على المستهلكين والأسواق، حيث ترتفع الأسعار على المستهلكين بشكل غير مبرر نتيجة الاتفاق على رفعها؛ ما يسبب قلة كفاءة المنشآت التشغيلية لعدم وجود منافسة حقيقية تجعلها تعمل على الابتكار والبحث لخفض تكاليف الإنتاج.

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