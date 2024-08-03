السعودية | “الصحة”: أكثر من 16 مليون فحص مسحي لفيروس الكبد “ج” ونسبة الشفاء 95%

وعرّفت الوزارة بجهود المملكة في التصدّي للفيروس، بإجراء أكثر من 16 مليون فحص مسحي للفيروس من 2018 حتى الآن.

ولفتت إلى أن البرامج التي وضعتها لمنع الإصابة، تشمل: برنامج منع الإصابات المرتبطة بالإبر والأدوات الحادة، وبرنامج منع العدوى المنقولة في مراكز غسيل الكلى، وبرنامج فحص ما قبل الزواج، وفحص الوافدين للعمل.