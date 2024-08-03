شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مشددة.. توجيهات جديدة بتجنب المواد الممنوعة خلال موسم العمرة والان نبدء بالتفاصيل

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مواد ممنوعة

(zatca.gov.sa)

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة توجيهات جديدة للحجاج والمعتمرين بهدف تسهيل دخولهم إلى المملكة وضمان رحلاتهم الدينية بشكل آمن وسلس.وتضمنت التوجيهات نصائح بتجنب حمل بعض المواد التي يُمنع دخولها إلى المملكة، لما في ذلك من مخاطر تعرّضهم للمسائلة والعقوبات المشددةوتضمنت قائمة المواد الممنوعة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجماركالألعاب النارية، والمعدّات ذاتية الطيران غير المسجلة، وأجهزة التنصت، وأجهزة كشف رادار السرعة، والصواعق الكهربائية، وأقلام الليزر، وكاميرات التصوير السريةوأكدت الوزارة أن وجود أو امتلاك أي من هذه المواد يعرض الحاج أو المعتمر للمسائلة القانونية، ما قد يؤثر سلباً على رحلته وتجربته الدينية في المملكة، داعية الجميع إلى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للاطلاع على القائمة الكاملة للمواد الممنوعة والمسموحةيأتي هذا التنبيه في إطار جهود وزارة الحج والعمرة لتعزيز الوعي وضمان سلامة وأمان الحجاج والمعتمرين خلال أداء مناسكهم، وتسهيل دخولهم إلى المملكة بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها