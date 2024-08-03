شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الـ 11 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة على مدينة مكة المكرمة.وأوضح المركز أن الحالة الجوية مستمرة حتى الـ 11 مساءً، وتشمل عددا من الظواهر المصاحبة، وهي رياح شديدة السرعة وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية.كشف المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت على مناطق المملكة.وأشار على موقعه الرسمي، إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.