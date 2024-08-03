شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع .. ضبط 21049 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 19/ 01/ 1446 هـ الموافق 25/ 07/ 2024 م إلى 25/ 01/ 1446هـ الموافق 31/ 07/ 2024م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 21049 مخالفًا، منهم 13209 مخالفين لنظام الإقامة، و5177 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2663 مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1540 شخصًا 43% منهم يمنيو الجنسية، و56% إثيوبيو الجنسية، و01% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 42 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط 5 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13013 وافدًا مخالفًا، منهم 11560 رجلاً، و1453 امرأة.

خامسًا: تم إحالة 5374 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2181 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12943 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة من خلال الاتصال على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

