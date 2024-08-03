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الغواص عبدالله العسيري يروي‬⁩ تفاصيل العثور على الشخص المتوفى في ⁧‫عين هيت‬⁩ .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى الغواص عبدالله العسيري‬⁩ تفاصيل العثور على الشخص المتوفى في ⁧‫عين هيت‬⁩ جنوب ⁧‫الرياض‬⁩

وقال العسيري :” تلقيت بلاغ بوجود غريق في كهف هيت ، حيث تصدعت صخرة بالجبل وسقطت خلال سباحة الرجل حيث تسببت في حدوث موجة حركت اللي فوق وسحبت لاسفل اصطدمت رأسه بالجرف وهو ما تسبب في الوفاة ”

وأضاف”رسمنا خطة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني ونزلنا بعين هيت في أصعب مكان وبالفعل تمكنا من العثور على الشخص المتوفي”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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