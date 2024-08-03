شكرا لمتابعة خبر عن الغواص عبدالله العسيري يروي‬⁩ تفاصيل العثور على الشخص المتوفى في ⁧‫عين هيت‬⁩ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الغواص عبدالله العسيري‬⁩ تفاصيل العثور على الشخص المتوفى في ⁧‫عين هيت‬⁩ جنوب ⁧‫الرياض‬⁩

وقال العسيري :” تلقيت بلاغ بوجود غريق في كهف هيت ، حيث تصدعت صخرة بالجبل وسقطت خلال سباحة الرجل حيث تسببت في حدوث موجة حركت اللي فوق وسحبت لاسفل اصطدمت رأسه بالجرف وهو ما تسبب في الوفاة ”

وأضاف”رسمنا خطة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني ونزلنا بعين هيت في أصعب مكان وبالفعل تمكنا من العثور على الشخص المتوفي”.