شكرا لمتابعة خبر عن الغواص عبدالله العسيري يروي تفاصيل العثور على الشخص المتوفى في عين هيت .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - روى الغواص عبدالله العسيري تفاصيل العثور على الشخص المتوفى في عين هيت جنوب الرياض
وقال العسيري :” تلقيت بلاغ بوجود غريق في كهف هيت ، حيث تصدعت صخرة بالجبل وسقطت خلال سباحة الرجل حيث تسببت في حدوث موجة حركت اللي فوق وسحبت لاسفل اصطدمت رأسه بالجرف وهو ما تسبب في الوفاة ”
وأضاف”رسمنا خطة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني ونزلنا بعين هيت في أصعب مكان وبالفعل تمكنا من العثور على الشخص المتوفي”.