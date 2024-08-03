شكرا لمتابعة خبر عن شباب ينقذون محتجزا في سيول وادي القرن بجازان.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقدم مجموعة من الشباب على إنقاذ محتجزًا في سيول وادي القرن بمحافظة الدرب شمال جازان.

وظهر شاب في مقطع فيديو، كان عالقًا بمركبته وسط السيول، ليقوم مجموعة من الشباب بمساعدته وإنقاذه.

وكان الشاب متوقفا على الطريق دون أن يجازف بقطع السيول ولكن عند محاولته للاستدارة علق في إحدى الحفر التي شكلها السيل وكادت المياه أن تجرفه، وبادر مجموعة من المارة بإنقاذه وإخراجه من المركبة، وفقًا لـ “العربية.نت”.

وكثفت أمانة منطقة جازان وبلدياتها التابعة لها، جهودها للتعامل مع آثار السيول بالمنطقة، موضحةً أن فرق الطوارئ تعمل وفق الخطة المرسومة بكفاءة عالية واستجابة سريعة على مدار الساعة، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لرصد تجمعات المياه والتعامل معها خلال فترة الأمطار، مؤكدةً جاهزية المضخات لسحب وشفط المياه ضمن مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.