شكرا لمتابعة خبر عن المسند: اليوم يشهد التعامد الثاني والأخير للشمس فوق نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند أن اليوم يشهد تعامد الشمس فوق نجران، حيث ينعدم الظل هناك، علماً أن هذا التعامد هو الثاني والأخير في هذا العام 2024.

وقال المسند عبر حسابه على موقع اكس :” اليوم وعند الساعة 12:10 تتعامد الشمس فوق ⁧‫نجران‬⁩، وينعدم الظل هناك،علماً أن هذا التعامد هو الثاني والأخير في هذا العام 2024″

وأضاف” ومن ثم تتحرك الشمس ظاهرياً ناحية الجنوب حتى تتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر، ثم تعاود الحركة شمالاً”