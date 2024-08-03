شكرا لقرائتكم خبر نزال "بطاقة موسم الرياض" في لوس انجلوس يبيع جميع تذاكره ... واجتياز جميع الملاكمين مرحلة قياس الأوزان الرسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت اليوم في مجمع "L.A. Live"بلوس أنجلوس المرحلة الأخيرة من "أسبوع الملاكمة" للنزال الكبير المنتظر الذي بيعت جميع تذاكره، ضمن فعاليات "بطاقةموسم الرياض" المقامة في "BMO Stadium" اليوم (السبت)، حيث اجتاز جميع الملاكمين بنجاح "قياس الأوزانالرسمية" وأبدى الجميع جاهزيتهم الكاملة للمواجهة.

وتعد هذه المرحلة التي جرت بحضور الجمهور ووسائل الإعلامحاسمة، إذ تلعب دوراً مهماً لضمان العدالة والمساواة فيالمنافسة لجميع الملاكمين أثناء نزالهم ضد بعضهم البعض،حيث يتم التأكد من أن جميع الملاكمين ضمن الحدود المقررةلأوزانهم.

في سياق متصل، اكتملت جميع الاستعدادات لاستقبالالجماهير عند الـ 11:30 بتوقيت السعودية، حيث جرىالتحضير للحدث الأول من نوعه بما يتناسب مع المعايير المتبعة في فعاليات موسم الرياض المقامة بالمملكة، إذ سيشهد الجميعتنافساً قوياً بين مجموعة من أفضل الملاكمين في العالم، وسطأجواء مليئة بالحماس، مع مشاركة من الفنان العالمي إمينيمفي وصلة غنائية.

وتتجه الأنظار من حول العالم نحو النزالات الكبيرة ضمن موسمالرياض التي تقام للمرة الأولى خارج السعودية، حيث سيواجهالمحترف الصاعد السعودي زياد المعيوف خصمه ميشال بوليك،يليه نزال بين الملاكم الأمريكي ستيف نيلسون والمكسيكيماركوس رامون فاسكيز. كما سيتواجه المكسيكي أنطونيوموران مع الكوبي آندي كروز، والأمريكي راديفوج كايلاكزيتشمع الكوبي ديفيد موريل، والأمريكي خوسيه فالينزويلا معمواطنه إسحاق كروز، الذي حصل على لقب الوزن الخفيفللغاية من رابطة الملاكمة العالمية منذ مارس 2024.

وفي نزال آخر، سيواجه الملاكم الأمريكي في الوزن الثقيلجاريد أندرسون، الكونغولي مارتن باكولي، الذي انتصر فينزال "أشرس رجل على وجه الأرض" الذي أقيم بالرياض فيأكتوبر الماضي على الكاميروني كارلوس تاكام.

كما سيواجه الأمريكي جاريل ميلر، صاحب المسيرة الاحترافيةالمميزة في الوزن الثقيل، المكسيكي المصنف في الوزن الثقيلأندي رويز جونيور، الذي استطاع هزيمة أنطوني جوشوا فينزال مثير عام 2019.

وسيكون النزال الرئيسي بين الأوزبكي إسرائيل مادريموف،الذي يسعى للحفاظ على لقب بطل العالم في فئة وزن الويلترالسوبر الذي ناله في الرياض مارس الماضي، والنجمالأمريكي اللامع تيرينس كروفورد، الذي يطمح ليصبح بطلاًعالميًا في أربع فئات وزنية عندما ينتقل للوزن الخفيف الوسط"154 رطلاً" بعد أن تمكن من السيطرة على فئة "ويلترويت".