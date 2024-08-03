شكرا لقرائتكم خبر عن الخلو من الملوثات وما يخالف الشريعة.. 10 متطلبات لإنتاج الكليجا والان نبدء بالتفاصيل

خبر الكليجا

النقل والتخرين

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، لمواصفة القياسية الخليجية للكليجا المنتجة إقليميا بأنواعها المختلفة، والمعدة للاستهلاك المباشر ولا تشمل المنتجات مثل الوافل بالكراميل وغيرها.وأوضحت ”الهيئة“ عبر منصة ”استطلاع“ أن متطلبات منتج الكليجا تتضمن أن تكون جميع المكونات المستخدمة في إنتاجهه مطابقة للوائح الفنية الخاصة بها، وأن يكون خالياً من الحشرات أو أجزائها أو بويضاتها أو يرقاتها أو مخلفاتها، ألا تقل نسبة الرطوبة عن 5% وأن لا تزيد عن 18%.واشترطت أن يخبز منتج الكليجا بطريقة تجعله هشاً ومتجانساً في اللون والحجم والقوام وخالياً من الأجزاء المحروقة، أن يكون ذا نكهة ورائحة عادية وخاليا من النكهات والروائح الغريبة.ولفتت ”الهيئة“ إلى أن المكونات الأساسية المسموح باستخدامها في الحشوة «السكر، حب الهال، القرفة، الزنجبيل، ليمون أسود، القرنفل»، مضيفة أن المكونات الاختيارية، تتمثل في التوابل: الزعفران، ليمون أبيض، شمر، فلفل أسود العصفر، مسحوق الشطة، الفلفل الأسود، الكمون، اليانسون أو أي توابل أخرى مسموح بها.وأشارت إلى أنه يمكن إضافة الحليب ومنتجاته، وعسل النحل، التمر ومنتجاته مثل «دبس التمر»، الكراميل أو التوفي، أو مسحوق الكاكاو، مسحوق البن، الشوكولاتة، منتجات البيض والمكسرات.وأكدت على خلو المنتج بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وألا تتجاوز نسبة بقايا مبيدات الآفات في المنتج على الحدود القصوى المسموح بها في المواصفات القياسية الخليجية.وشددت على ألا تتجاوز حدود الملوثات والسموم في المنتج على الحدود القصوى المسموح بها، ألا تتجاوز الحدود الميكروبيولوجية للمنتج على الحدود القصوى الواردة في المواصفة القياسية الخليجية، وكذلك المياه المستخدمة والعبوات.واشترطت الهيئة عند نقل أو تخزين الكليجا أن تحافظ عبوات منتج الكليجا على الخواص الحسية وخصائص الجودة للمنتج، أن تحميه من التلوث، والجفاف والتسرب والتلف، وألا يكسب المنتج أي رائحة أو طعم أو لون أو أي خواص غريبة أخرى خلال التخزين والتداول والتوزيع وحتى وقت البيع النهائي.وألزمت بكتابة اسم المنتج على العبوات: ”الكليجا“ مع ذكر أنواع الحشوات المستخدمة على بطاقة المنتج، الوزن الصافي، فترة الصلاحية.