شكرا لقرائتكم خبر عن 47 مئوية.. موجة حر شديدة على الشرقية حتى نهاية الأسبوع/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، بدءًا من يوم غد الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة العظمى ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن تتراوح بين 44 و46 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية أن تصل إلى 47 درجة مئوية في نهاية الأسبوع في المنطقة الشرقية.





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ودعت القطاعات الصحية جميع المواطنين والمقيمين في تلك المناطق إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض لأضرار الإجهاد الحراري، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، خصوصًا في فترات الظهيرة التي تسجل فيها درجات الحرارة ذروتها.

يذكر أن فصل الصيف يشهد عادة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة، مما يستدعي الحذر والتأهب لمواجهة تداعيات هذه الظروف الجوية.