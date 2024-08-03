شكرا لقرائتكم خبر انطلاق موسم عتيقة للتمور 2024م بشعار "حيّ التمور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير, انطلقت في الرياض يوم الخميس النسخة الثالثة من موسم عتيقة للتمور، تحت شعار "حيّ التمور"، , وذلك عبر عدد من البرامج والأنشطة المتنوعة والفعاليات المصاحبة.

حيث يستقبل الموسم الذي يأتي ضمن مبادرات شركة الرياض للتعمير لدعم توجه المملكة لتنويع الاقتصاد، وضمن إستراتيجيتها للإسهام في نمو القطاع الزراعي والمنتجات الطازجة إضافة إلى ترسيخ مكانتها في أسواق النفع العام، الزوار والمهتمين بالتمور من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي وذلك على مدى أربعة أشهر كاملة.

و قد أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض علي المنصور أن موسم عتيقة للتمور يؤكد اهتمام المملكة بالمبادرات التي تترك الأثر في نمو الاقتصاد والمجتمع، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أهمية المواسم الزراعية في المملكة في إبراز القيمة السياحية والاقتصادية لمختلف المناطق ومن أبرزها موسم عتيقة للتمور بوصفه أكبر سوق للتمور في الرياض والمملكة، التي تحتضنها العاصمة، ومدى أثرها في دعم الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة حيويته.

بدوره أشاد المركز الوطني للنخيل والتمور بالجهود المبذولة من قبل شركة الرياض للتعمير والدعم المشهود من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنشيط أسواق النفع العام وأسواق المنتجات الطازجة والإسهام في الحفاظ على الأمن الغذائي للمملكة، حيث يعمل المركز على الدعم المستمر في تطوير البنية التحتية للأسواق إضافةً إلى العمل جنباً إلى جنب لتذليل جميع التحديات التي من شأنها تحسين تجربة المتعاملين في السوق، ليصبح موسم عتيقة للتمور أحد أهم منافذ بيع وتوريد التمور إلى الأسواق داخل وخارج نطاق منطقة الرياض.

ولفت المركز النظر إلى الأثر الإيجابي لتنشيط جميع أسواق النفع العام مما ينعكس على تطوير قطاع النخيل والتمور بالمملكة حيث يُقدر حجم إنتاج المملكة من التمور 1.6 مليون طن، يتم تصديرها إلى أكثر من 119 دولة حول العالم. من جانبه بين الرئيس التنفيذي لأسواق النفع العام في شركة الرياض للتعمير وليد بن عبدالله الخرجي، أن هذه المبادرة تهدف إلى ترك أثر في نمو الاقتصاد، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها ، مشيرًا إلى أن شركة الرياض للتعمير تهدف إلى تنظيم الموسم بشكل سنوي، وذلك بعد تحقيقه لأرقام وإنجازات متميزة في النسخة الماضية باستقطاب أكثر من 800 ألف زائر بمعدل 6,800 زائر يومياً أسهموا في تعزيز مكانة الموسم، حيث بلغ إجمالي وزن التمور قرابة 30 ألف طن بعدد تخطى 11.5 مليون عبوة تمر، كما قُدرت إجمالي مبيعات الموسم 156 مليون ريال سعودي.

إذ تحرص إدارة الموسم في الرياض للتعمير على إثراء تجربة الزائر، حيث يتم تنفيذ فعاليات الموسم هذا العام على مساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع، وقاعة داخلية مكيفة بواقع 2400 متر مربع، وتمكين أكثر من 80 تاجرًا، خصصت لهم الشركة أكثر من 60 مبسطاً لتجارة التجزئة، إلى جانب فعاليات حراج عتيقة الذي يحوي 16 مسارًا للدلالة، إضافة إلى المتجر الإلكتروني .

الجدير بالذكر أن الموسوم يقدم فعاليات ترفيهية تتمثل في العروض الفلكلورية الشعبية من عدة مناطق مختلفة من أنحاء المملكة، إضافة إلى "دكة عتيقة" والضيافة الشعبية المتميزة من القهوة السعودية والقهوة السوداء، وبعض المأكولات الساخنة والطازجة التي تقدم بواسطة الأسر المنتجة وعربات المأكولات.

وتكمن أهمية الموسم في تضافر الجهود لإنجاح الموسم وفعالياته المصاحبة بشكل خاص، من أمانة منطقة الرياض، إضافة إلى الدعم الكبير من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وغرفة الرياض، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وروح السعودية.