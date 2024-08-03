شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الوسطية.. تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام