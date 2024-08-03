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شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الوسطية.. تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ترأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرئيس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صباح اليوم السبت، اجتماع المجلس التنفيذي الـ 14 لمؤتمر الأوقاف والشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي.
وحضر الاجتماع أعضاء المجلس من الدول الأعضاء، لمناقشة جدول أعمال مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي في دورته التاسعة والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على مدى يومين بَدْءًا من يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر المحرم الجاري للعام 1446هـ بمكة المكرمة بمشاركة وزراء ومفتين ورؤساء مجالس إسلامية من 62 دولة حول العالم.
واستعرض الاجتماع جدول الأعمال للدورة الحالية وأقر بالإجماع جدول أعمال المؤتمر التاسع، إلى جانب مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن المؤتمر القادم، والدورة القادمة (الخامسة عشرة) للمجلس التنفيذي من حيث الدولة المستضيفة وحيث استمع إلى الدعوة الكريمة التي قدمها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية الشقيقة، أحمد التوفيق وقرر المجلس تلبية دعوة معاليه بانعقاد الدورة الخامسة عشرة للمجلس بالمغرب على أن يكون تحديد الموعد بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر.
يشار إلى أن المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي يضم في عضويته ثمانيَ دولٍ هي: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان وجمهورية غامبيا، والكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، وللمجلس منهجية واضحة ودقيقة للقيام بمهامه الموكلة إليه من حيث متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة له، وإعداد جدول أعمال المؤتمر والتقارير والأعمال المتعلقة به تمهيدا لعرضها عليه.
وحضر الاجتماع أعضاء المجلس من الدول الأعضاء، لمناقشة جدول أعمال مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي في دورته التاسعة والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على مدى يومين بَدْءًا من يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر المحرم الجاري للعام 1446هـ بمكة المكرمة بمشاركة وزراء ومفتين ورؤساء مجالس إسلامية من 62 دولة حول العالم.
المؤتمر الدولي الإسلاميوفي مستهل الاجتماع رفع الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على رعايتهم ودعمهم لأعمال المؤتمر الدولي الإسلامي في دورته الحالية والذي يقام في أقدس البقاع مكة المكرمة، ويناقش دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال، كما رحب بجميع ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي مقدماً لهم الشكر على حضورهم وحرصهم على إنجاح أعمال الدورة الحالية.
واستعرض الاجتماع جدول الأعمال للدورة الحالية وأقر بالإجماع جدول أعمال المؤتمر التاسع، إلى جانب مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن المؤتمر القادم، والدورة القادمة (الخامسة عشرة) للمجلس التنفيذي من حيث الدولة المستضيفة وحيث استمع إلى الدعوة الكريمة التي قدمها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية الشقيقة، أحمد التوفيق وقرر المجلس تلبية دعوة معاليه بانعقاد الدورة الخامسة عشرة للمجلس بالمغرب على أن يكون تحديد الموعد بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر.
آلية عمل المجلسكما ناقش الاجتماع آلية عمل المجلس واستمع إلى العديد من الرؤى حول اقتراح موضوع المؤتمر القادم في دورته العاشرة وفق حاجات وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية وما يستجد على الساحة الإسلامية من قضايا، وتم عرض مقترح الأمانة العامة بشأن المؤتمر القادم، وآلية موضوع المؤتمر العام العاشر، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء بالمجلس لتطوير آلية عمله.
يشار إلى أن المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي يضم في عضويته ثمانيَ دولٍ هي: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان وجمهورية غامبيا، والكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، وللمجلس منهجية واضحة ودقيقة للقيام بمهامه الموكلة إليه من حيث متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة له، وإعداد جدول أعمال المؤتمر والتقارير والأعمال المتعلقة به تمهيدا لعرضها عليه.