حركة مرورية
شملت الطرق التي تم افتتاحها ازدواج طريق بيشة الخرمة وربطه بطريق الرياض الطائف السريع، حيث تم افتتاح 77 كم، ليصبح إجمالي الجزء المتاح للحركة المرورية 265 كم، كما تم استكمال ازدواج طريق الليث مكة المكرمة بطول 38 كم، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه للحركة المرورية عليه 113 كم، وتم افتتاح طريق الظهران العقير سلوى مع تقاطعات جديدة بطول 66 كم، ليصبح إجمالي المسافة المفتوحة للحركة المرورية 250 كم، كما شمل ازدواج طريق حضن تربة بطول 40 كم، ليصبح إجمالي الجزء المفتوح للحركة المرورية 90 كم، كما تم استكمال طريق ربط محافظة بلجرشي بالعقيق بـ22 كم، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من الطريق 38 كم، كما تم افتتاح طريق جدة مكة المباشر بإجمالي 24 كم ليصبح إجمالي الطريق المفتوح للحركة المرورية 52 كم، إضافةً لافتتاح 24 كم من الطريق الدائري الثاني بجدة ليصبح إجمالي الأطوال المفتوحة للحركة المرورية 31 كم، بالإضافة للعديد من الطرق الحيوية والمهمة والتي تسهم في خدمة قاصدي الطريق.
قيود ومحظورات
إلى ذلك أوضحت الهيئة العامة للطرق مدلولات أنواع وأشكال لافتات المرور وفقًا لكود الطرق السعودي، مبينة أن أنواع لافتات المرور تنقسم إلى 3 أقسام، أولها التنظيمية وهي التي تعرف الأنظمة المرورية والقيود والمحظورات، وثانيًا التحذيرية، وهي التي تستخدم لتحذير مستخدمي الطرق من المخاطر المحتملة، ثالثًا الإرشادية والمعلوماتية، والتي تهدف لتوضيح مسميات المسارات والوجهات والاتجاهات والمسافات والخدمات والأماكن، كما أوضحت الهيئة عددًا من الأشكال المحددة لكل نوع من من لافتات المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح 700 كم من الطرق في النصف الأول من 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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