مدير زراعة المدينة يلتقي المزارعين والمستثمرين بمركز الفقرة

وخلال الزيارة، التقى السيد عددًا من المزارعين، والمستثمرين في القطاع الزراعي؛ مستمعًا إلى آرائهم ومتطلباتهم حول الخدمات المقدمة، مؤكدًا دعم الفرع المتواصل للمزارعين، والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والتطوير؛ لتعزيز جودة المنتجات الزراعية المحلية.
كما زار مدير عام الفرع على عددٍ من مزارع النخيل "الجبيلي"، واطّلع على أشجار الزيتون، ونباتات العرعر والعتم، وأبرز إنتاج الفواكه الموسمية من التين والبرشومي، وأجود أنواع العسل. وتفقد كذلك مسلخ الفريش لمتابعة جودة الأعمال المقدمة للمستفيدين التابع لمركز الفقرة
يأتي ذلك، ضمن مواصلة فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحسين الجهود الرامية إلى تحقيق إستراتيجيات الأمن الغذائي، والمزيد من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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