بوابة هاوي تشعل صيف الأحساء

ما أن حطت إجازة صيف 2024 إلا وصاحبتها أنشطة عدة في البوابة الوطنية للهوايات «هاوي» (إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة) لفعاليات وأنشطة ومبادرات متنوعة لأندية «هاوي» في الأحساء، التي تبلغ حتى الأسبوع الماضي نحو 50 ناديًا في هوايات متنوعة طوال أيام الصيف، لتمنح أعضاءها وغيرهم «ذكورًا وإناثًا» جدولاً مليئًا بالبرامج في كل المجالات والهوايات، حتى بات الموقع والتطبيق الإلكترونيان لـ«هاوي» روزنامة لمعرفة مكان وزمان كل فعالية.

27 هواية

اشتملت أندية هاوي في الأحساء على نحو 27 هواية، وهي: الفن التشكيلي، الأدب، القراءة، الإبداع، التغطيات الإعلامية، الغناء والعزف، المسرح والفنون الأدائية، الابتكار، الزراعة، الإعلام الرقمي، قصص المانجا، النثر والسرد، الشعر، التصوير الفوتوغرافي، فن الخط، التذوق، التصميم الجرافيكي، الآثار، صناعة الأفلام، كرة القدم، الجري، الأزياء، الخطابة والإلقاء، سباق السيارات، كرة الطائرة، الموسيقى، وجمع العملات.

التفاعل والحماس

بدورها، أكدت البوابة الوطنية للهوايات «هاوي» لـ«دوت الخليج» أن أندية الأحساء مثال للأندية المميزة في البوابة بكل هواياتها، ولا شك أن الفعاليات والأنشطة والمبادرات تعكس مدى التفاعل والحماس في كل المجالات الثقافية والرياضية والإعلامية، لافتة إلى أن تحقيق الكثير من الإنجازات الكبرى منذ إطلاقها رسميًا أكتوبر 2022 يؤكد أنها قادرة على صنع مستقبل أفضل، وتقديم رؤية أشمل لقطاع الهوايات، وهو ما تؤكده زيارات الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، خالد البكر، المتعددة إلى المناطق، وذلك بهدف تقديم المزيد من الأنشطة والفعاليات والملتقيات التي تناسب جميع الأعمار، وتلائم سكان المناطق، والتركيز على كل المناطق والمحافظات، لما تحتويه من تنوع جغرافي وثقافي.

المتعة والفائدة

شددت «هاوي» على أن هذه الجولات تلعب دورًا كبيرًا في عملية التواصل الفعال بين «هاوي» وأندية الهواة وأعضائها، وكذلك بين «هاوي» وأهالي المناطق المختلفة، بهدف إيجاد بيئة محفزة تجمع المتعة والفائدة والبيئة الآمنة التي تتيح لهم ممارسة هواياتهم بكل يسر وسهولة، مع دعم مستمر لا يتوقف، حيث يأتي نجاح «هاوي» في المناطق المختلفة ليتوج شراكته مع 31 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، منها الاتحادات السعودية والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وهي اتفاقيات تسهم في رفع الوعي بالهوايات، ونشر الألعاب المختلفة، وتنظيم المسابقات والفعاليات في مختلف المناطق.

تطوير القطاع

أبانت «هاوي» أن قطاع الهوايات في المملكة من القطاعات التي شهدت تحولًا كبيرًا، ودور «هاوي» بات كبيرًا ومحل اهتمام من المجتمع، ويخطو بخطوات ثابتة إلى الأمام عبر برنامج جودة الحياة الذي ينفذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم وتطوير القطاع، وأن الشهور المقبلة ستشهد نجاحات أكبر بشكل ملموس مع توسع لا يتوقف لـ«هاوي»، بهدف توفير البيئة المحفزة، وتقديم الفائدة للمجتمع بشكل أكثر احترافية وشمولية، ويبقى الدور على المواطن في الاستفادة عبر الاطلاع على تطبيق «هاوي»، والبحث والتقصي عن ما يحتويه من خدمات.

الأندية في هاوي بالمملكة

1086 ناديًا

الأعضاء

63871 عضوًا وعضوة

الفعاليات

1248 فعالية

الهوايات

217 هواية