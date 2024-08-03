ضبط 21049 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 19/ 01/ 1446 هـ الموافق 25/ 07/ 2024 م إلى 25/ 01/ 1446هـ الموافق 31/ 07/ 2024م، عن ضبط 21049 مخالفا.

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (21049) مخالفًا، منهم (13209) مخالفين لنظام الإقامة، و(5177) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2663) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1540) شخصًا (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(56%) إثيوبيو الجنسية، و(01%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (42) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. ثالثًا: تم ضبط (5) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (13013) وافدًا مخالفًا، منهم (11560) رجلاً، و(1453) امرأة. خامسًا: تم إحالة (5374) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2181) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (12943) مخالفًا.