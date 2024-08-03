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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يختتم مشروع جراحات الأورام في المكلا بحضرموت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأذن والأنف والحنجرة والأورام في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والذي نُفذ خلال الفترة من 20 وحتى 27 يوليو 2024، بمشاركة 22 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 1.000 فرد، وأجرى 187 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 1.000 فرد، وأجرى 187 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.