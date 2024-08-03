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مركز الملك سلمان يختتم مشروع جراحات الأورام في المكلا بحضرموت

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واس - حضرموت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأذن والأنف والحنجرة والأورام في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والذي نُفذ خلال الفترة من 20 وحتى 27 يوليو 2024، بمشاركة 22 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 1.000 فرد، وأجرى 187 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام.
المشروع الطبي في مديرية المكلا بحضرموت - واس

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.
المشروع الطبي في مديرية المكلا بحضرموت - واس
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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