شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للعمليات الأمنية" يكشف عن تفاصيل مشاركته بمعرض الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

نظام آلي متطور

معارض الداخلية السعودية

الدمام - شريف احمد - يشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية ضمن معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير على الطرق لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات.ويقام بمجمع ردسي مول في محافظة جدة، ويستعرض المركز لزوار المعرض، التقنيات المستخدمة في تلقي البلاغات.كما يستعرض آلية معالجتها عبر نظام آلي متطور، والخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين عبر رقم الطوارئ الموحد (911) بعدة لغات على مدار 24 ساعة.هذا بالإضافة إلى تقديم تجربة حية عبر تقنية الواقع الافتراضي لأحد المراكز وكيفية استقبال البلاغات عبر الأنظمة الأمنية المتقدمة.ويأتي معرض وزارة الداخلية الذي يستمر حتى الأحد (4 أغسطس 2024)، بمشاركة إمارة منطقة المكرمة.كما يشارك فيه قطاعات الأمن العام ممثلًا في الإدارة العامة للمرور والمركز الوطني للعمليات الأمنية والخدمات الطبية ومنصة "أبشر".