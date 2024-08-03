مكافحة آفات الصحة العامة برفحاء

وأوضحت بلدية رفحاء أن المساحة المخدومة بالأعمال بلغت 1.629 كيلو متر مربع، عالجت خلالها 573 حاوية، و144 مترًا من المستنقعات، وذلك وفقًا للخطط التشغيلية التي يتم تنفيذها لتغطية جميع أحياء ونطاق المحافظة، بالإضافة لأعمال مكافحة آفات الصحة العامة خلال موسم الصيف لـ11 حديقة عامة.
وأشارت إلى أن الحملة استهدفت المكافحة والتعقيم والتطهير للشوارع والأحياء وحاويات النفايات والمستنقعات، والحدائق وداخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال أجهزة الرش المتنوعة ومانعات التحول، والمبيدات ذات الفاعلية.
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