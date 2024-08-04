شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: مؤتمر الأوقاف يناقش تنشيط الفهم الصحيح للإسلام والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام