شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. تنبيه من أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر محافظات الزلفي والغاط والمجمعة ورماح و السليل ووادي الدواسر غدًا الأحد بأتربة مُثارة، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وبين المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمقدار ( 3 - 5 ) كيلو مترات. أمطار على الباحة إلى ذلك، شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بأجزاء بقطاع السراه ومنتزهاتها.

وشَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاءً من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن، والقرى والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.