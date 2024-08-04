شكرا لقرائتكم خبر عن 60 شخصية إسلامية عالمية بمؤتمر الأوقاف الـ 9 في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

مؤتمر الأوقاف التاسع في مكة المكرمة

العلاقات السعودية العمانية

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرئيس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ اليوم، بوزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان الدكتور محمد بن سعيد المعمري، والوفد المرافق.جاء ذلك بمقر إقامة المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكة المكرمة.وتنظم المؤتمر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- تحت عنوان (دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال) الذي تنطلق فعالياته غدًا الأحد.ويشارك فيه أكثر من 60 شخصية إسلامية عالمية في مكة المكرمة.ونوه الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بعمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان فيما يتصل بالشأن الإسلامي.كما أشاد وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان بمحاور هذا المؤتمر، التي تسعى لنشر الوسطية والاعتدال.