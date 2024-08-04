3959 متطوعا بلديا في الباحة

نفّذت أمانة منطقة الباحة 63 فرصة تطوعية خلال شهري ذو الحجة والمحرم موسم صيف هذا العام، بمشاركة 3959 متطوعا ومتطوعة، أكملوا نحو 19795 ساعة في 16 مجالًا.

وأوضح أمين المنطقة، الدكتور علي السواط، أن الأمانة من أوائل الأمانات في المملكة التي استحدثت قبل سنوات عدة ضمن هيكلها التنظيمي إدارة عامة للتطوع البلدي، تقوم بالإشراف على تخطيط المبادرات التطوعية وتنفيذها، وكذلك تعمل على إشاعة الثقافة والوعي المعرفي بأهمية وقنوات ومجالات التطوع البلدي المتعددة.

وأضاف أن الأمانة وقعت أكثر من 100 اتفاقية تعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات واللجان الأهلية والتعاونية والفرق التطوعية.

وأشار إلى أنه يوجد لدى الأمانة برنامج تنفيذي، مستمر طوال العام، لتنفيذ المبادرات التطوعية في مجالات متعددة مثل رصد التشوهات البصرية والنظافة العامة والتشجير، وتحسين المشهد الحضري والنقوش والجداريات، والإرشاد وتنظيم الفعاليات، والتوعية في المتنزهات والحدائق والساحات البلدية وأماكن إقامة الفعاليات.

وأثنى الدكتور السواط على جهود الفرق التطوعية والمتطوعين والمتطوعات المشاركين في الفعاليات، مشيدا بدورهم الكبير في الخدمة العامة، وتنمية ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز المشاركة المجمعية من مختلف مجالات العمل البلدي.