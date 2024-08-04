بالتفاصيل.. اعرف خريطة الطقس اليوم الأحد على مناطق المملكة

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طقس السعودية اليوم

حالة البحر الأحمر والخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد على مناطق المملكة.وعلى موقعه الرسمي أشار إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.وشملت نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، فيما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية والشرقية.وتكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر 60 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسطويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.أما الخليج العربي، تكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين، أما حالة موج البحر تكون من خفيفة إلى متوسطة.