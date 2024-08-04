شكرا لمتابعة خبر عن تشكل شاهقة مائية على شواطئ جزيرة فرسان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، تشكل شاهقة مائية على شواطئ جزيرة فرسان فىي ‎جازان الآن.

وأظهر الفيديو تعرض سماء الجزيرة لإعصارًا قمعيًا مهيبًا، حيث بدت السماء رمادية من كثرة الغبار، مع اشتداد الرياح بقوة، وسط تشكل الإعصار القمعي أو ما يعرف بـ”التورنادو”.

وأوضح مدير مرصد منطقة جازان، محمد قناعي، أن المركز رصد صباح هذا اليوم شاهقة مائية على شواطئ جزيرة فرسان في ‎جازان بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وطالب قناعى من الجميع التواصل على منصات الأرصاد الرسمية في حال رصد ظواهر الجوية الغير مألوفة.